LAMBERT, Nathalie



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 24 mars 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée madame Nathalie Lambert, conjointe de monsieur Edmond Raymond Hains, fille de madame Yvette St-Hilaire et de feu monsieur Raymond Lambert. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 14h30 au centre commémoratifMadame Lambert laisse dans le deuil son conjoint monsieur Edmond Raymond Hains; sa mère Yvette St-Hillaire (feu Raymond Lambert) son fils Michael (Myriam Bernard-Dion); la fille de son conjoint Sylvie (Yves Rochette); ses petits-enfants : Alexis, Nicholas et Valérie; sa sœur Chantale (Manon Vaillancourt); ses tantes : Lorraine (feu Bryan McMahon et Jean Labbé), Murielle, Cécile (feu Marc Landry); sa belle-sœur Adrienne (feu Jacques Léger) et son beau-frère Jean-Marc (Marie-France Hurens), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du 5B de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke E. bureau 104, Montréal QC H1N 1C1Pour un don en ligne : https://pq.poumon.ca/faire-un-don/