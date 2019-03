BÉGIN, Benoit



À la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges, le dimanche 24 mars 2019, est décédé à l'âge de 95 ans et 10 mois, monsieur Benoit Bégin, époux de feu madame Jeanne-Aimée Boulet et fils de feu Joseph Bégin et de feu Marie Brochu. Il demeurait à Sainte-Sabine et autrefois à Saint Camille-de-Lellis. Monsieur Benoit Bégin sera exposé à lale vendredi 29 mars de 19 h à 21 h et le samedi 30 mars de 10 h à 13 h 45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireIl était le père de: Françoise, Claire (Denis Riverin), feu Jean-Marc, Marcel (Diane Laverdière) et Dominique (Lynda Deschênes); le grand-père de: Hélène (Martin Villemure), Jean-François et Félix Riverin (Marie-Michèle Coulombe), Josiane et Amélie Bégin (Maxime Lapointe), Florence, Évelyne, Rose-Marie, Léane et Élodie Bégin ainsi que l'arrière-grand-père de: Rosée-Anne, Benoit et Justine Villemure. Il était le frère de: feu Sœur Angéline, feu Antonio (feu Alice Landry), feu Odilon (feu Cécile Landry), feu Henri (feu Honora Guindon), feu Arthur (feu Patricia Nolette), feu Juliette (feu Armand Bernier), feu Julien (feu Annette Marceau) et feu Jeanne (feu Marius Dallaire). De la famille Boulet, il était le beau-frère de: feu Marius (Réjeanne Bourget), Marie-Hélène (feu Jacques Paré), Jacques (Lucille Kirouac), Marie-Ange (Jean-Marc Paré), Grégoire (Pauline Cloutier), Auguste (Colette Martineau), Alfred (feu Janette Cloutier), Aline (Pierre Perreault) et Rachel (Paul-André Bouchard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement spécial aux membres du personnel de la Résidence Ancestrale de Sainte-Sabine ainsi que de la Maison Catherine de Longpré de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1. Formulaires disponibles au salon.