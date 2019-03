LÉVESQUE, Monique



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 11 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Monique Lévesque, fille de feu dame Marguerite Barret et de feu monsieur Wellie Lévesque. Elle était l'épouse de monsieur Lucien Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lucien; ses enfants: Diane Bédard et Mario Bédard (Nancy); ses petits-enfants: Mélissa Bédard (Dominique) et Myriam Bédard; ses arrière- petits-enfants: Alexia, Thoma et Dylan; ses sœurs et frères: feu Claudette (Roland), feu Laurie (Jacques), Pierrette (Cyril), Nicole (feu Gaétan), Jacqueline (Michel), feu Denis (France), feu Raymond (Diane) et Michel (Micheline) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.