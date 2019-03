RIOUX, Georges



À l'Hôpital Chauveau, le 19 mars 2019, à l'âge de 100 ans et 7 mois, est décédé monsieur Georges Rioux, époux de feu madame Madeleine Lavoie, fils de feu madame Sylvia Ouellet et de feu monsieur Edmond Rioux. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses fils: Jacques (Danièle Vouillamoz), Jean (Carole Turcotte) et Pierre (Diane Fournier); ses petits-enfants: Isabelle (Carl Cyr), Laurie-Ève (Steeve Larouche), Simon (Gabrielle Gagnon), François, Alexandre (Isabelle Dufour) et Louis-Philippe (Virginie Tucker); ses arrière-petits-enfants: James, Joey, Jean-Nicolas, Charlie et Isis. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Réjeanne, Gisèle et Diane, ses amis messieurs et mesdames Jean Michaud et Michel Martel ainsi que de nombreux neveux, nièces. À la demande du défunt il n'y aura pas de funérailles. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Foy ultérieurement. La famille adresse des remerciements, à l'ensemble du personnel de l'hôpital Chauveau (lits UTRF et soins palliatifs) pour la qualité de leur présence et des soins offerts.