AUDET, Julienne Morin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée Mme Julienne Morin, épouse de M. René Audet, fille de feu Wilfrid Morin et feu Jeannette Blouin. Elle demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: feu Gérald, feu Suzanne, Francine (Mario Pelchat) et feu Lucie; ses petits-enfants : Maxime (Marie-Noëlle Corriveau-Tendland) et Fannie (Jérôme Fortin); ses arrière-petits-enfants : Flavie, Victor, Antoine, Éléonore, Julien et Théodore; ses frères et soeurs: feu Wellie (feu Thérèse Lévesque), feu Rosaire (Frances Saucier), feu Lucienne (feu Raymond Cantin), Adrien (feu Thérèse Fortin), Frère Gilles, feu Gilberte (feu Raymond Simard), Jacqueline (feu Wellie Cantin), Geneva (feu Gérard Fontaine, Raymond Roberge), Réjeanne (Aldée Audet), Monique (feu Raymond Lamontagne, Ronald Boulanger), Patrick (Gaétane Boutin), Paulette (feu Paul-Émile Fillion), Michel (Thérèse Samson), Aline (Jean Lord), Bertrand (Doris Allard), Gaston (Denise Bussières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Audet : Soeur Jacqueline, Soeur Thérèse, Hugue (Pierrette Toupin) feu Côme (Denise Choinière), Soeur Gabrielle, Yvan (Marie-Jeanne Beaubien), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 14h à 17h.La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos offrandes peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon.