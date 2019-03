GODIN, Jocelyn



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Jocelyn Godin, conjoint de dame Lisette Paquet. Né à Neuville, le 6 octobre 1958, il était le fils de dame Rolande Émond et de feu monsieur Camille Godin. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18h30.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre sa conjointe Lisette et sa mère Rolande, monsieur Godin laisse dans le deuil sa sœur Marie-France; son frère Rémi (Sylvie Drolet); de la famille Paquet: sa belle mère Rose-Hélène Paquet (feu Gabriel); son beau-frère Michel (Laurie Renaud) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie la docteure Mélanie Fortin de même que tout le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, Boul. Cloutier, Qc, G1H 5V5, Tél. : 418-623-9424. Les funérailles sont sous la direction de