DESCOMBES, Thérèse Bérubé



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 18 mars 2019, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Bérubé, épouse de feu monsieur Marcel Descombes. Elle était fille de feu madame Amanda Dupuis et de feu monsieur Lucien Bérubé. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Richard Pelletier), Pierre et Carole (feu René Crépault); ses petits-enfants : Patrick, Martin et Mélanie; ses arrière-petits-enfants : Alexis, Nicolas et Thomas; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons de messes ou un don à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront sur place.