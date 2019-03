CASTONGUAY DANCAUSE

Hélène



Entourée de ses proches à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 20 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement dame Hélène Castonguay, épouse de feu monsieur André Dancause, fille de feu dame Marie-Ange Castonguay et de feu monsieur Alphonse Castonguay. Elle demeurait à Lévis depuis 5 ans et autrefois à L'Islet (Ville). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Diane St-Gelais), Yves (Johanne Hamel) et Pauline (Martin Dion); ses petits-enfants: Pierre-Olivier Dancause (Kathy), Simon Dancause (Marie-Isabelle), Audrey Dancause (Jérôme), Raphaëlle Dion (Joël) et Delphine Dion (Alonso); ses arrière-petits-enfants: Adèle et Charles Dancause. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Monique (Rosaire Giasson), feu Irène (feu Gérard Mercier), feu Gaby (feu Étienne Bérubé), feu Jean-Paul, feu sœur Marthe-Yvonne CND, feu Jean-Marie (Huguette Ruel), sœur Jeannine Castonguay CND et Fernand Castonguay (feu Louisette Couture); de la famille Dancause: feu Jean (Fernande Roy), feu Jeanne (feu Léo Paradis), feu Camille (feu Colette Gagnon), feu Marthe (feu Gérard Beaulieu), feu Lucie (feu Clément Hudon), feu Monique (feu Clément Chamberland), feu Augustin (Huguette Dubé) et feu Marguerite (feu François Lévesque). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Maison du Littoral de Lévis, ainsi qu'à celui de la Résidence Jazz de Lévis pour leur accompagnement et les bons soins. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, 5445, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9. www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi 30 mars 2019, jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.