L'HEUREUX, Jean



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 mars 2019 à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jean L'Heureux, époux de dame Jeannine Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Georges L'Heureux et de feu dame Delvina Martel. Il demeurait à Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 10h00 à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Jeannine, ses fils et ses belles-filles: Patrick (Estelle Gagné), Martin, Stéphan (Marie-Claude Lachance) et Daniel; ses petits-enfants: Maxime (Ariel Robichaud), Samuel (Camille Fortier), Sara-Maude, Léopaul et Edmond, et leur mère Isabelle Martineau; son frère et sa belle-sœur: Hugues (Louise Lapointe); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Jean-Marie (Georgette Bilodeau), Laurent (Pierrette Bélanger), Réal (Nicole Boivin), et il était le beau-frère de feu Ghislaine. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins de longue durée du 2e Côte pour la qualité des soins prodigués et en particulier la docteure Caroline Kotchuyt pour son attention et son écoute. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/