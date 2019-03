FORGUES, Père Réal, r.s.v.



Au CHUL de Québec, le 22 mars 2019, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédé le père Réal Forgues, religieux de Saint- Vincent de Paul. Il est né le 17 juin 1927 en la paroisse St-François de Montmagny. Il était le fils de feu madame Marie-Berthe Lamontagne et de feu monsieur Xavier Forgues. Il est entré au noviciat le 4 mai 1947, a prononcé ses premiers vœux le 15 août 1948 et il a été ordonné prêtre le 6 juin 1954. Le père Forgues a exercé son ministère au Scolasticat Saint-Vincent de Paul, comme professeur, supérieur et Maître des novices, à l'O.T.J. de Port-Alfred, à Lille en France, à la Colonie St-Gérard de Québec, au Patro de Lévis, au Patro St-Vincent de Paul de Québec, au Patro de Charlesbourg, à la paroisse Ste-Angèle de St-Malo, et comme aumônier chez les Sœurs Servantes du St-Cœur de Marie. Il a été supérieur de la Maison généralice à Rome, vicaire général et procureur général. Il fut postulateur des causes de béatification des pères Le Prevost, Planchat et Bellanger. Il a travaillé aussi comme postulateur de la cause Mère Mallet, fondatrice des Sœurs de la Charité de Québec Par ses études, il a obtenu une Licence en philosophie, un diplôme en sciences sociales, un Bac en catéchèse et un diplôme de la Sacré Congrégation pour la Cause des saints. Il est aussi devenu Docteur en Théologie et Docteur en Droit canonique. Affecté par la maladie, il a terminé ses jours à la résidence Domaine de Bordeaux de Québec. Le religieux laisse dans le deuil les membres de sa communauté, les associé(e)s et les agrégé(e)s aux R.S.V. Il était le frère de Normand (feu Claudette Morin), Janine (feu Louis-Joseph Buteau), Rémi (Josée Caron), André (Monique Garant), Jean-Louis (Monique Fillion), Dyane (Jean Bundock), Pauline, son filleul Sylvain Buteau, sa filleule Brenda Forgues, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s des œuvres ou paroisses où il a travaillé.Le père Forgues sera exposé dansle lundi 1er avril 2019 de 19h à 21h, etde 9h à 10h30.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Prière de compenser l'envoi de fleurs par un don fait à: Les Charités RSV (pour les missions), 275, rue Marie-de-l'Incarnation, Québec, Qc, G1N 3G5. Tél.: 418-650-3441, poste 315.