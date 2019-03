LAGACÉ D'AUTEUIL, Lucille



À Québec, le 6 mars 2019 à 5 h 45 pm, entourée de l'amour de ses 2 filles, est décédée dame Lucille Lagacé (D'Auteuil). Elle était la fille de feu Germaine Bérubé et de feu Gérard Lagacé. Elle habitait à L'Ancienne-Lorette. Sa famille accueillera parents et amis pour recevoir les condoléances, dès 13h, à laElle laisse dans le deuil ses 2 filles: Sylvie Marie Akin-Otiko (James Akin-Otiko) et Lise D'Auteuil (Farid Ali Bahet); ses petits- enfants: Maude Phaneuf (Daniel Jr Vigneault), Yann Phaneuf, Alexis, Jordan, Chloé, et Joël Akin-Otiko; ses arrière- petits-enfants: Mia et Théo Phaneuf sans oublier bébé Jackson à venir; ses frères: Gilles Lagacé (Ghislaine Fournier) et Magella Lagacé (Monique Ouellette); des neveux et nièces et autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur décédés avant elle: feu Bertrand (Pauline Thériault), feu Céline (feu Raymond Landry), feu Jean-Paul (Pierrette Ducas) et feu Claude. La famille tient à adresser des remerciements sincères au personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Puisqu'elle les aimait tant, les fleurs seront très appréciées.