VOYER, Pierrette Pelletier



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 24 février 2019 est décédée, à l'âge de 79 ans, dame Pierrette Pelletier, épouse de feu monsieur Gilles Voyer. Elle était la fille de feu Léonard Pelletier et de feu Juliette Anctil. Elle demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au, de 9 h à 10 h 55.Les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière des Pins. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Lucille (feu Émilien Deschênes), Yda (feu Yvon Pelletier), Hélène (André Bernier), Magella (Jacqueline Fournier), feu Majoric (Lise Morneau), Clément (Colette Giroux) et de la famille Voyer, elle était également la belle-soeur: feu Paul-Émile (Emma Métayer), feu Rita (feu Émile Lavoie), feu Laurette (feu Martial Picard), feu Thérèse (feu Jean Auchu), feu Charles-Edouard, feu Marie-Paule (feu Léopold Plourde), feu Henri (Pâquerette Lessard), feu Rachel, Bertrand (Claire Fortin), Monique (feu Marcel Pelletier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son médecin Dre Lucile Martin et les membres du personnel de la Résidence Hélène-Lavoie pour leur professionnalisme, leur humanisme, leur dévouement et pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire: