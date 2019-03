BERTRAND, Claude



À l'hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 25 mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Bertrand, époux de madame Simone Rousseau et fils de feu monsieur Elzéard Bertrand et de feu madame Marie-Anna Boivin. Il demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Bertrand laisse dans le deuil, outre son épouse Simone Rousseau, ses enfants: Johanne (feu Denys Leclerc, Guy Paquet), Ginette (Jean-Noël Chantal), Sylvie (Roger Gauthier), Bruno (Martine Godin), Dany (Caroline Turgeon) et Nathalie (Stéphane Rousseau); ses 12 petits-enfants: Dave (Karine), Sébastien (Soléya), Valérie (Frédéric), Mélanie (Charles), Cindy (Jonathan), Samantha, Kevin (Lysanne), Billy (Kristina), Étienne, Kim, Denys et William; ses 11 arrière- petits-enfants: Xavier, Louis-Félix, Alexis, Léa, Clodie, Florence, Raphaël, Olivier, Rosalie, Océane et Maiden; ses frères et sœurs de la famille Bertrand: feu Pauline (feu Adrien Boivin), feu Florient (feu Pauline Cardinal), Germaine (feu Robert Vallières), feu Léopold (Huguette Labonté) et Colette (feu Armand Bisson, Léonce Richard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau: feu Jeannette (feu Paul Trudel), Jean-Paul (Anna Labranche), Georgette (feu Gérard Trudel), feu Georges-Henri (Germaine Vallières), Louis-Charles (Fernande Desroches), feu Charles-Eugène (Aimée Bussières), feu Robert (feu Carmen Bédard), Laurette (feu Thomas Gingras), feu Hélène (Jacques Morin), Fernand (Aline Côté), Aimé-Noël (Lyse Ratté), feu Lise (Roland Tessier), Gilles (Jocelyne Ratté), Raymond (Jacqueline Lépine) et Michel (Line Godin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Monsieur Bertrand ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr Les formulaires seront disponibles à l'église.