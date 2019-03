ROBITAILLE, Marc



A l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 20 mars 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Marc Robitaille, époux de dame Christiane Beaudoin. Né à Courville, le 14 août 1949, il était le fils de feu dame Suzanne Giroux et de feu monsieur Gérald Robitaille. il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Outre son épouse Christiane, monsieur Robitaille laisse dans le deuil sa fille Katia (Steve Tremblay); sa petite-fille Élodie Tremblay; ses frères et sœurs: Claude (Ginette Raymond), Louise (Serge Garneau), Denis (Christiane Garneau), feu Jacques, Christine (Frédérick Fortin), Martin (Valérie Gosselin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin: Lisette, Réjean (Nicole Lacasse), Nicole (Adrien Bédard), feu Pierre ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (Hôpital Laval), Tél. : 418-656-4999, Site : www.fondation-iucpq.org. Les funérailles sont sous la direction de