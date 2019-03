NADEAU, Yvon



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 mars 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yvon Nadeau, fils de feu dame Simone Gilbert et de feu monsieur Wilfrid Nadeau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie Nadeau; son amie Rachel Bilodeau, ses sœurs et ses frères: Denise, Maurice (Gisèle Pichette), Diane et feu Daniel (Danielle Coulombe). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués.