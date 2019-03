POULIN, Robert



Le 14 mars 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Robert Poulin, conjoint de dame Linda Hamel, fils de dame Suzanne Mercier et de feu monsieur Henri Poulin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h30 et seraLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. à St- Émile. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Linda; son fils William; sa maman Suzanne (feu Henri Poulin); ses frères et sœur: Claude (Sonia Lemelin), Denyse, François (Julie Poissan); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel: Cécile (Jean-Paul Lafond), feu Lise (feu Paul-Henry Garneau), Andrée (Lionel Cloutier)Diane (Patrick Cloutier), Raymond (Danielle Paquet), Réjean (Dorris Murray), Nicole (Jean-Guy St-Pierre), Laurier (Marie-Paule Gaudreault), Jean-Rock (Cécile Brassard), Pierre (Martine Giguère), Gaétan (Céline Fecteau), Josée (Richard Gilbert), Denis (Audrey Perron), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.