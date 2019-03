CARON, Verlaine



À son domicile, le 19 mars 2019, à l'âge de 65 ans et 10 mois, est décédée madame Verlaine Caron, fille de dame Françoise Pelletier et de feu monsieur Lucien Caron. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, elle demeurait à Lévis, autrefois à Montmagny. Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses fils: Cédric (Karine Langlois) et Carl Després (Cathia Bégin); ses petits-fils adorés: Nathan Després et Jordan Després; ses frères et sœurs: Chantale, Kathleen, Renaude (Marc Belleau), Maryse (Mario Cantin), Dave et Evans. Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces, plusieurs autres parents et ami(e)s. Selon les volontés de Verlaine, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don versé pour les études de ses petits-fils Nathan et Jordan. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles " de Saint-Jean-Port-Joli.