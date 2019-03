BUREAU, Jean-Guy



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 24 mars dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Bureau, époux de madame Françoise Gingras, fils de feu Joseph Napoléon Bureau et de feu Simonne Paré. Outre son épouse Françoise, il laisse dans le deuil ses filles: Manon (Carl Barrette), Sylvie (Sylvain Chapdelaine) et Karine (Séverine Moreau); ses petits-fils: Keven, Frédérick, Micael, Thierry et Alexis; ses frères et sœurs: Rolande (feu Noël Pleau), feu Antonio (feu Cécile Godbout), feu Jeannine (feu Émilien Drolet), feu Carmen, Marie-Marthe, Marcel (feu Gisèle Giguère) (Hélène Lachapelle), Solange (Yvon Hardy), Colette (Denis Girouard), Yvan et Hélène; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marie-Rose (feu Jean-Guy Vézina), Denise, Yvon (Claudine Alain), Lysette (feu Léo Déry), Christiane (Gilles Lefebvre), Annie (François Boivin), Christian (Josée Bédard) et Mario. Il laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.dès 10 h 30, la famille recevra les condoléances auLa famille remercie le personnel soignant du CHSLD Champlain des Montagnes pour les excellents soins lui ayant été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040, avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Bureau, vous pouvez visiter notre site web www.dignitequebec.com