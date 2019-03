OUELLET, Pierre



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 17 mars 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé, après un courageux combat et entouré de l'amour des siens, monsieur Pierre Ouellet, époux de Gilberte Ouellet, fils de feu madame Alice Mc Gee et de feu monsieur Charles Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au cimetière St-Pierre-aux-Liens de la paroisse Bienheureux-Jean-XXIII à une date ultérieure. Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants: Benoît (Josée Lechasseur), Sylvain (Nicole Morin) et Lise (Bruno Lapointe); ses petits-enfants, Jean-Philippe, Amélie (Yannick Lavoie), Alexis, Étienne et Kim Harrisson (Joshua Moeller); ses arrière-petits-enfants: Jake et Eliott. Il laisse également sa sœur Yolande (feu Bertrand Boivin) et est allé rejoindre son frère Gaston (Maria Miville), ses sœurs: Marcelle et Charlotte (feu Léopold Leblanc); également dans nos pensées, ses belles-sœurs et beaux-frères: feu Fernand Ouellet (feu Yvonne Moreau), feu Sr Jeannette Ouellet, feu Robert Ouellet, feu Alexandre Ouellet (Julienne Desaulniers), feu René Ouellet, feu Charles-Édouard Ouellet, feu Jeanne D'Arc Ouellet, Lucien Ouellet (Monique Pelletier), feu Paul-Émile Ouellet (feu Josette Lécuyer), feu Raymond Ouellet (feu Jeannine Roy), Sr Élizabeth Ouellet, Sr. Marguerite Ouellet, Jean-Guy Ouellet (Rita Guimond) et plusieurs neveux et nièces. La famille Ouellet aimerait souligner l'extraordinaire soutien et les soins attentionnés prodigués à notre papa par le personnel du Centre d'hébergement d'Assise au long de ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.