BARBEAU, Albert



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 mars 2019, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Albert Barbeau, époux de feu madame Françoise Villeneuve, fils de feu madame Malvina Caouette et de feu monsieur Alfred Barbeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h30.Il laisse dans le deuil son fils Luc; ses neveux et nièces: Vital, Langis, Alain, Sylvie et Brigitte Barbeau ainsi que leur conjoint(e). Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.