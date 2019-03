NOËL, Huguette Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2019, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédée madame Huguette Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Louis Noël. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Dominique (Linda Dorval), Denis et Diane (Carl Brissette); ses petits-enfants : Martine et David Chamberland, Stéphane Noël-Lehoux, Patricia et Francis Noël, Jean-Michel, William et Gabrielle Girard; ses arrière-petits-enfants : Laurence et Olivier Blanchet; sa filleule France Gaudreault. Elle était la soeur de feu Rita (feu Paul Gaudreault), feu Ghislaine (feu Clément Dassylva), feu Jean (Ghislaine Dorion) et de Christiane (Serge Perron). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Noël ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriam).à compter de 10h.