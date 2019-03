VALLIÈRES, Jean-Marie



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Vallières, époux de madame Louise Laverdière. Il était le fils de feu monsieur Samuel Vallières et de feu madame Germaine Brochu. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 29 mars 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h.et de là, au crématorium. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles Patricia et Julie (Jean-Sébastien Poulin); ses petits-enfants : Jérémy, Maya et Samuel; ses frères : Roger (Patricia Ainsworth) et Jean-Claude (Louise Garant). De la famille Laverdière, il était le beau-frère de : feu Langis (Denise Labbé), feu Florent (feu Georgette Pagé), feu Charles-Henri, feu Raoul (Jacqueline Labonté), feu Noël (Gisèle Brochu), Gilles (Louise Audet), feu Huguette (feu Guy Larochelle), Céline, Francine et Liliane (Raynald Brochu). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis du 7e étage de l'hémato-oncologie et du 5e étage des soins palliatifs, ainsi qu'au Dr Moreau. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la