LAROCHE, Yvette



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mars 2019, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée madame Yvette Laroche, épouse de monsieur Alfred Plante, fille de feu madame Desneiges Bolduc et de feu monsieur Louis Laroche. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auoù la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Elle laisse dans le deuil outre son époux Alfred Plante; ses enfants: Line (Pierre), Marc (Chantal), Alain (Nicole), Stéphane; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Maya, Laurie, Mélissa (Simon), Pascal (Bryan), Samuel, Sarah-Ève, Emily et Nicolas; ses frères et sœurs: Jeanne-D'Arc, Joseph, Rachel, Aline (Guy) et Lisette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, Tél: 418 525-4385, Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.