COULOMBE, Louis



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 14 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Louis Coulombe, époux de madame Vivian Viviers, fils de feu madame Elzire Laliberté et de feu monsieur Edouard Coulombe. Il demeurait au Lac-Saint-Joseph.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 29 mars 2019, de 18h30 à 21h30.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Il était l'époux en premières noces de feu Lucie Sénéchal. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Alain (Danielle Gagné), Daniel (Marie Desrochers) et Suzanne (Benoit Boivin); le fils de son épouse, Alexandre Tardif;ses petits-enfants : Mathieu, Jean-Denis, Pierre-Luc, Myriam et Louis-Philippe Coulombe, Sarah et Catherine Desrochers-Coulombe, Sabrina, Caroline et Joanie Boivin; ses arrière-petits-enfants : Maïli, Alexis, Britanie et Léo Coulombe; ses frères et sœurs : feu Pierre (Janet Pernaa), Monique (feu Jacques Marleau), feu Jean (Sylvie Morisset), feu Jacqueline, feu Édouard (feu Yvette Hallé), feu Rita, o.s.u., feu André (feu Odette Proulx) et Hélène; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sénéchal : André (Alice Châtigny), feu Aline (Gilles Grégoire), feu Liliane (Michel St-Laurent), Pauline (Yves Fréchette), feu Gilles (Armande Bouchard), Lise (feu Joachim Tardif) et Madeleine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Viviers, Gilles (Gilberte Faucher) et Céline (Gérard Grimard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis dont Sophie Létourneau. La famille tient à remercier de façon particulière tous les membres du personnel de la Résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent, (3e Fleuve) pour leurs bons soins, leur dévouement et leur professionnalisme qui ont permis une fin de vie heureuse et paisible à Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins (téléphone 418-780-8179), courriel (info@fondationjhsl-cj.ca) ou à la Société Alzheimer de Québec (téléphone 418-527-4294), Site web : societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.