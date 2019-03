ROY HUDON, Marie-Berthe



Aux Habitations Mgr Deschênes, à Montmagny, le 2 février 2019, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée Madame Marie-Berthe Roy, épouse de feu Marcel Hudon, fille de feu Berthe Boutin et de feu Ludger Roy. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 12h30, etElle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Raymonde Nolin), Ginette (Normand Lacroix), Michel, Louise (Jacques Pelletier), Nicole, Suzanne (Michel Clavet), Pierre (Camelia Blais), Danielle (Pierre Morin) en plus de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de Denise (feu Gilbert Martin), Armande (feu Marcel Boucher), feu Elizabeth (feu Roger Bolduc), feu Georges (feu Lili-Anne De Carufel) et la belle-sœur de feu Gertrude (feu Alphonse Bouffard), feu Hervé (feu Cécile Morin), feu Aurèle (feu Reine Chamberland), feu André-Louis (feu Liliane St-Onge), Réjeanne (feu Conrad Dufour), feu Rachelle (feu Roland Lévesque), feu Thérèse (feu Emmanuel Caron), feu Crescence (feu Maurice Dufour), feu Anita, feu Aline (feu Patrice Lavoie), Jean et feu Maria. La famille désire remercier l'Habitation Mgr Deschênes pour les bons soins reçus. Merci spécial à Rita. Dre Annie Tremblay et l'infirmière Renée Proulx ont été d'une très grande disponibilité et d'une aide très précieuse; un merci très spécial à ces deux personnes. La famille propose un don à la Fondation de la Société canadienne de la sclérose en plaques, division du Québec, www.scleroseenplaques.ca, (1 800 268-7582), maladie dont souffre sa fille, plutôt que l'envoi de fleurs.