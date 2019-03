LESSARD, Géraldine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 mars 2019, à l'âge de 103 ans et 9 mois, est décédée madame Géraldine Lessard, épouse de feu monsieur Lucien Côté, fille de feu madame Albertina Lessard et de feu monsieur Wilfrid Lessard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son fils: Réjean Côté; ses neveux et nièces: feu Cécile (feu Jean-Paul Robitaille), feu Raymond (feu Liliane Hébert), feu Gérard (feu Denise Ratté), feu Colette (feu Eugène Lelièvre), Gisèle Gagnon (feu Robert Dussault), Huguette (Jacques Barbeau), André (Pauline Bissonnette), Richard (Lucile Verret), Rachel (feu Adélard " bébé ") et Marcelle Couture; ses petites-nièces: Linda (Jean Frenette), Marie-France (François Dagenais) et Stéphanie; ses arrières-petits neveux et nièces: Simon (Annie Lévesque), Jonathan (Ariane Lebel), Aurélie (Antoine Baril) et Alicia ainsi que plusieurs autres petites-nièces, petits-neveux et ami(e)s.