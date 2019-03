SIMARD, Gisèle



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 mars 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Gisèle Simard, conjointe de M. Jean-Noël Lehouillier. Elle était la fille de feu M. Armand Simard et de feu Mme Gilberte Racine. Elle était native de St-Ferréol-Les-Neiges. La famille vous accueillera à lavendredi le 29 mars 2019 de 19 h à 21 h, samedi le 30 mars 2019 de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil outre son conjoint Jean-Noël, ses enfants: Benjamin Mercier et Rosabelle Mercier (Gervais Simard); ses petits-enfants: Anthony Bouchard (Gabrielle Lemelin), Alexanne Mercier Simard, Félix Simard, Logann Simard et Raphaël Simard. Les enfants et petits-enfants de son conjoint: feu Nathalie, François (Marie-Claude Lefebvre): Félix, Loucas et Noah, Caroline (Jean-Sébastien Racine), Frédéric (Josée Malenfant): Alexis, Zachary, Zia et Justin, Martine (Jean-Sébastien Chassé): Kate, Jacob et Maude; ses frères et ses sœurs: Jean-Yves (Dominique Paquette), Réjean, Michel, Lucie (Jorge Blanco), Francine, Alain (Julie Poirier), Pascal, Louise (José Roy) et Brigitte; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles, Mariette (Fernand Boucher) et Lynda (Gaétan Grenier). Elle laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et plusieurs amis(es). Dons suggérés: Fondation canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc