Aucun honneur là-dedans!

Il s’en trouve encore pour dire que Paul Byron n’a fait que respecter un code d’honneur du hockey en acceptant l’invitation à se battre que lui a faite MacKenzie Weegar, mardi soir. Il n’y a pourtant aucun honneur à se faire casser la figure.

Byron n’avait-il pas payé sa dette pour la dangereuse mise en échec qu’il avait appliquée au défenseur des Panthers de la Floride lors d’un match au Centre Bell, en janvier ?

Il a purgé une suspension de trois rencontres qui lui a coûté la somme de 18 817,20 $ en salaire. Lors du prononcé de sa sentence par la Ligue nationale, il s’est excusé publiquement auprès de Weegar, qui a raté quatre matchs en raison d’une commotion cérébrale.

N’était-ce pas suffisant ?

Aurait-il fallu qu’il s’inflige une blessure à la tête pour faire plaisir à Weegar ?

Ce dernier s’en est chargé lui-même dans le court combat qu’il lui a livré. Byron a quitté la glace en titubant. Un officiel l’a attrapé à temps pour éviter qu’il ne chute. C’était triste à voir.

Que d’absurdités

Byron n’avait pas à jeter les gants.

Pourquoi ?

Oublions le fait qu’il concédait 37 livres à son adversaire.

La vérité est que la boxe ne fait pas partie du hockey, un point c’est tout. Mais parce que les joueurs de hockey sont censés avoir la couenne dure, Byron s’est lancé tête première dans les griffes de Weegar.

S’il s’était abstenu, il aurait été traité de peureux. Mais parce qu’il s’est battu contre plus gros que lui, il est courageux. Comme quoi il se dit beaucoup d’absurdités lorsque de tels incidents se produisent.

Après le match, Weegar a raconté que Byron n’avait pas à se battre et qu’il ne lui aurait pas sauté dessus s’il avait refusé de croiser le fer contre lui.

Pourquoi l’avoir confronté alors ?

Parce qu’il attendait ce moment depuis deux mois.

Pour lui, c’était œil pour œil, dent pour dent.

Au péril de leur carrière

C’est ce qu’Andrew Shaw a voulu dire après la rencontre quand il est revenu sur un incident identique dans lequel il avait été impliqué il y a deux ans.

Lors d’un match au Centre Bell, Torey Krug l’avait frappé violemment au centre de la patinoire. Le défenseur des Bruins n’avait pas été sanctionné, la LNH ayant statué que le joueur du Canadien s’était placé dans une position vulnérable.

Shaw avait subi une commotion qui l’avait tenu à l’écart du jeu. Malgré sa condition délicate, il a livré un combat à Krug quand il l’a retrouvé sur son chemin deux mois plus tard, à Boston.

Aujourd’hui, Shaw est peut-être à une commotion près de voir sa carrière prendre fin, mais il est prêt à se battre contre quiconque lui cherchera noise ou s’attaquera à l’un de ses coéquipiers.

Le temps d’en finir

Le hockey est le seul sport qui permet que deux joueurs règlent leur différend en utilisant leurs poings.

Mike Bossy, Mario Lemieux et Brett Hull, pour ne nommer que ceux-là, ont passé pour des mauviettes quand ils ont dénoncé les bagarres pendant leur carrière.

Lorsque le mouvement a commencé à prendre de l’ampleur après le lock-out, Bob Gainey avait dit que ça demanderait un certain temps.

« C’est difficile de changer les mentalités », avait-il expliqué.

Les faits sont là

Quand la Ligue nationale a institué un règlement contre les coups à la tête, il a bien fallu que les équipes cessent d’embaucher des fiers-à-bras.

Le temps est maintenant venu d’interdire les bagarres. Les joueurs ne peuvent plus dire qu’ils ne connaissent pas les dangers qu’ils courent en se cognant sur la tête.

Le sujet est abondamment documenté de nos jours.

Au cours des dernières années, Rick Rypien, Wade Belak et Steve Montador, qui s’étaient forgé une place dans la LNH pour la force de leurs poings, se sont enlevé la vie.

Les trois montraient des lésions au cerveau. Ils souffraient le martyre et avaient le mal de vivre. Leurs proches ne les reconnaissaient plus. Ils ont décidé d’en finir de façon violente.

L’ancien dur à cuire Reggie Fleming, qui a terminé sa vie à moitié fou dans un hôpital de Chicago, souffrait comme eux d’encéphalopathie traumatique chronique. Même chose pour Bob Probert, qui est décédé d’une crise cardiaque à 45 ans.

Comme des boxeurs, leur force leur a valu la gloire. Mais quand les projecteurs se sont éteints, ils ont été laissés à eux-mêmes.

M. Hockey, Gordie Howe lui-même, n’avait rien d’un saint sur la patinoire. S’il est une chose, il a été l’un des joueurs les plus salauds du hockey. Il en a cassé des nez et des mâchoires avec ses coudes. Ils ont dû être nombreux à subir des blessures.

Encore aujourd’hui, on dit d’un joueur qui a marqué un but, a participé à un autre et a livré un combat qu’il a réussi un tour du chapeau à la Gordie Howe.

Il est temps d’effacer les derniers vestiges de l’époque de l’homme des cavernes.

Photo Pierre-Paul Poulin

Paul Byron

5 pi et 9 po

163 lb

Avec Byron dans la formation : 32-18-4

Sans Byron dans la formation : 9-10-4

MacKenzie Weegar