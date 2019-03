Avenir nébuleux

COLUMBUS | Après chaque saison, plusieurs équipes perdent quelques morceaux sur le marché des joueurs autonomes. Dans le cas des Blue Jackets, c’est carrément le cœur du club qui risque de tourner le dos l’été prochain, une situation inconfortable que les joueurs s’efforcent de ne pas voir comme une distraction, en pleine course aux séries.

Le mois de juillet pourrait potentiellement semer l’hécatombe chez les représentants de l’Ohio. Déjà, la rumeur envoie depuis des mois le gardien étoile Sergeï Bobrovsky et le meilleur marqueur de l’équipe, Artemi Panarin, en Floride, avec les Panthers.

C’est sans compter que les contrats des nouveaux venus Matt Duchene et Ryan Dzingel viennent aussi à échéance. Même l’un des deux adjoints de Bobrovsky, Keith Kinkaid, sera libre de regarder ailleurs.

Sans dire que tout ce beau monde sautera la clôture, le visage des Blue Jackets pourrait drastiquement changer dans un peu plus de trois mois.

« On a mis ça au clair ensemble cette saison. Ce sont leurs affaires et on ne peut pas décider ce qu’ils vont faire. On ne peut rien y changer et toutes les équipes perdent de bons morceaux chaque année.

« On se concentre vraiment sur cette année parce qu’on ne sait pas ce qui va arriver la saison prochaine. Ce serait plate de perdre tous ces gars-là, mais l’équipe va tout faire pour les ramener et s’ils partent, ça va laisser beaucoup d’espace sous le plafond salarial pour aller en chercher d’autres. Pour l’instant, on peut seulement y aller au jour le jour et essayer de gagner le plus possible », a réfléchi le défenseur David Savard, qui en est à sa sixième saison complète à Columbus.

Pas une distraction

Même si personne ne va le crier sur les toits dans le vestiaire, les Blue Jackets pourraient mettre un certain temps à se relever si l’exode collectif d’autant de joueurs de renom se concrétise.

Le capitaine Nick Foligno assure toutefois que les troupes demeurent soudées et ancrées dans le moment présent.

« Quand tu acceptes le fait que le sport est une business, tu ne laisses pas les émotions te distraire. Ces joueurs deviennent joueurs autonomes et c’est leur plein droit. Ça ne veut pas dire qu’ils ne veulent plus jouer ici, mais plutôt qu’ils se gardent des portes ouvertes. Tant qu’ils sont ici et qu’ils donnent tout ce qu’ils ont, je n’ai aucun problème avec ça » a-t-il expliqué.

Pour sa part, le défenseur Zach Werenski est d’avis que pour l’instant, l’esprit des joueurs concernés ne vagabonde pas ailleurs.

« Les gens peuvent penser que la situation est difficile pour nous, mais je ne crois pas que cette situation a affecté notre jeu. Ces gars-là vont au travail tous les jours et veulent gagner. On ne sent jamais que des gars comme Bobrovsky ou les autres n’ont pas envie d’être ici. Ils veulent gagner. Le reste, c’est juste les affaires », a-t-il opiné.

UN bon noyau

Et si les Bobrovsky, Panarin, Duchene et Dzingel en viennent à conclure que l’herbe est plus verte ailleurs, ceux qui vont rester croient dur comme fer, du moins publiquement, qu’ils n’en souffriront pas.

« Nous formerons une bonne équipe, peu importe ce qui va se produire. Il y a un très bon noyau de joueurs avec des contrats à long terme et nous misons sur une solide brigade défensive. Nous pouvons aussi être actifs sur le marché des joueurs autonomes. Notre seule préoccupation, c’est le prochain match », a martelé capitaine Foligno.