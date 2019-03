FORTIN, Lucienne Castonguay



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 21 mars 2019, à l'âge de 84 ans, s'est éteinte entourée de l'amour des siens, madame Lucienne Castonguay épouse de feu monsieur Gilles Fortin. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Castonguay et de feu madame Marie Laferrière. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 29 mars de 19h à 21h30 et samedi jour des funérailles, 8h30 à 10h au centre commémoratifMadame Castonguay, laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Ghislain Poulin), Jocelyn, Sylvie (Gilles Labbé) et Lucie (Léo Labbé), ses petits-enfants: Mathieu et François Duquette (Karine), Mélyna (Francis) et Charles Carbonneau (Frédérique), Nicholas et Anthony Labbé (Violette); les enfants de Ghislain: Claudine (Éric) et Mathieu Poulin; son arrière- petite-fille Ema; sa sœur Rollande (feu Gérard Boutet); sa belle-sœur Anita Ouellet (feu Edouard Castonguay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée ses frères et sœurs: Alida, Paul-Émile, Jeanne-d'Arc, Gérard, Thérèse, Eustache, Marguerite, Yvanohé et Moïse. Elle était également la belle-sœur de Françoise, Guy et Marielle Fortin. Un sincère remerciement aux membres du personnel de la résidence Sainte-Anne pour les bons soins et leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par une offrande de fleurs.