DURAND NOREAU, Thérèse



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 21 mars 2019, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée dame Thérèse Durand, épouse en premières noces de feu monsieur Léo Genois et en secondes noces de feu monsieur Bruno Noreau. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 29 mars de 19 h à 21 h etde 8 h 30 à 9 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Durand laisse dans le deuil ses enfants: François Genois, Huguette Genois (Benoit Bélanger), Jean Noreau (Marlène Noreau) et Isabelle Noreau (Mario Drolet); ses petits-enfants: Bobby (Krista), Karine (Pier-Luc), Louis (Elaine), Sophie (Yoann) et Sarah (Cédric); ses arrière-petits-enfants: Zoé, Marie, Madyson et Zack; ses frères et sa sœur: feu Anna-Marie (feu Georges Durand), René (feu Louise Gosselin, Thérèse Pichette) et Jean-Yves (Jeannine Bonneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genois: feu Albert (Rosette Beaupré), feu Joseph-Georges (Marguerite Drolet), feu Hermine (Noël Côté), Irma (Jules-André Beaupré), Marie-Reine (feu Léopold Beaupré), feu Léon (feu Marie-Paule Voyer), Géraldine (feu André Rouillard), Andréa (Léonard Rouillard), Marie (Simon Beaumont), feu Raymonde (Roméo Fiset) et Louisette ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Noreau: feu Germaine (feu Jean- Paul Bonnafé), feu Bernadette (feu Léopold Genois), Jeanne D'Arc, feu Angéline, feu Arthur (Aline Paquet), Adrienne (feu Laurent Fiset), Alice (feu Georges Fiset) et Gilles ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital régional de Portneuf et de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 27, des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1V 0B8. Des formulaires seront disponibles au salon.