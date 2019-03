LACASSE, Maurice



À l'IUCPQ, le 21 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Maurice Lacasse, époux de dame Rita Goulet. Il demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita, son fils Jean (Chantal Lorentz); ses petits-enfants : Simon, Catherine (Gabriel Duval), Gabriel et Laurie; ses frères et sa sœur : feu Henri (Pauline Rochette), feu Claire (feu Irenée Fournier), feu René et feu Jean-Paul; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Goulet : feu Aline, feu Thérèse (feu Jean-Charles Germain), feu Pierre (Louisette Bernard), feu Paule-E (feu Anne-Marie Soulard), feu Grégoire (feu Rose Gingras), feu Jacques (Murielle Champagne) et feu Jean-Claude (Nicole Ratté), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille tant aimée Annie. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins palliatifs du 3 Notre-Dame de l'IUCPQ. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 tél.: 418-683-8666 www.cancer.ca.