HUDON, Françoise Côté



À la Résidence Aviva, le 18 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Françoise Côté, épouse de feu monsieur Pierre- Sylvio Hudon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles: Michèle (Jacques Deziel), Claude (Roger Calille) et Sylvie; son fils Pierre (Françoise Stanton); ses petits-enfants: Claudia, François (Hélène Garon), Martin (Doriane Perkins), Mathieu (Nancy Gagné), Dominique (Patrice Lavoie) et sa mère Odile Déry; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Gabriel, Adélie, Laurie, Maude, Thomas et Nellie. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères: Rodolphe (Jeannine Pelletier) et Claude (Jeannette Lechasseur); ses sœurs: Mariette (André Hamelin) et Maude (Gago Sancho); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hudon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Une cérémonie de la parole aura lieu en toute intimité en présence de sa famille immédiate pour lui rendre un dernier hommage. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière de Cap-Rouge. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Aviva pour son dévouement, son soutien et son respect de la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, ch. St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5 tél. : 418-688-0878.