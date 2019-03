Capitales: de la bière et de la nourriture à prix réduits au Stade Canac

Les Capitales de Québec ont décidé de réduire le coût de certains produits offerts aux concessions alimentaires du Stade Canac en prévision de la prochaine saison de la Ligue de baseball Can-Am.

L’organisation de la Vieille Capitale a confirmé mercredi son intention de baisser le prix de la bière en fût, des pointes de pizza, des frites, des hot-dogs, de la poutine et des bouteilles d’eau. Elle a justifié ces changements par sa volonté de demeurer «accessible, abordable et familial» et d’améliorer l’expérience client.

«Après chaque saison, nous compilons les commentaires des gens afin d'améliorer notre produit et de demeurer à l'écoute des partisans ou partenaires qui nous appuient. Le prix des concessions au stade et à différents autres endroits en Amérique du Nord vient miner leur intérêt pour le sport. Le spectacle est apprécié, mais il y avait beaucoup de déception sur le prix un peu trop élevé des concessions. Nous avons à coeur l'enthousiasme de nos partisans, c'est la raison même de notre implication», a expliqué le président de l’équipe, Michel Laplante, dans un communiqué.

Ainsi, une bière en fût coûtera 4,50 $ et non plus 5,75 $. À titre comparatif, le Centre Bell exige environ le double pour un verre. Également, les amateurs de poutine devront débourser 5,75 $ pour en déguster une, ce qui représente une diminution de 21 %. Les frites coûteront 2 $ de moins, soit 2,75 $.

Le premier match local des Capitales cette année aura lieu le 21 mai.