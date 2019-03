Je n’en reviens pas du nombre de personnes qui défendent la conseillère municipale d’Anjou, Lynne Shand, qui a été renvoyée de son parti hier. Ses propos intolérants sur « l’islamisation » du Québec étaient indignes d’une élue.

Pire que de croire que la Terre est plate, comme la conseillère de Gatineau.

Tous ont droit à leur opinion, mais toutes les opinions ne se valent pas. Rejeter le voile est une chose, croire que les musulmanes font des bébés pour nous islamiser en est une autre. Le dire publiquement quand on est élue est une honte.

Laïcité

Les sottises de madame Shand sont à mille lieues de la vision caquiste modérée de la laïcité endossée par une majorité de Québécois. Les crinqués nuisent à l’image du Québec.

On ne me fera pas non plus le coup du « tu ne comprends pas, ils veulent dominer le monde ». J’étudie l’islam politique depuis avant le 11 septembre.

Oui, des islamistes grouillent et grenouillent dans nos contrées, et ils nous répugnent, mais ce n’est pas demain la veille qu’ils prendront le pouvoir.

Oui, les Frères musulmans font partout leur travail en sourdine. Ils instrumentalisent les femmes avec leur obsession du voile. Mais combien sont-ils, ici ? Cinquante, cent ? Adil Charkaoui premier ministre ?

Non, le Québec ne sera jamais la France.

Crétins

J’écoutais une vidéo d’un imam londonien qui expliquait que les enfants devenaient homosexuels quand Satan mettait son doigt dans l’anus d’un nouveau-né. De quoi se taper les cuisses.

Soyons sérieux : des gens aussi stupides pensent conquérir le monde ? Ils n’ont même pas été capables de faire vivre un « califat » chez eux.

L’islam politique, ou islamisme, existe et il faut le surveiller, mais la dangerosité des musulmanes ophtalmologistes voilées qui pratiquent à Montréal se trouve loin au bas de la liste.

Sommes-nous en train de devenir fous ?