Crucifix à l’hôtel de ville: Labeaume fait de la «résistance»

Le maire de Québec fait «de la résistance» et n’a pas l’intention de retirer le crucifix de la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Questionné à la suite de la décision du gouvernement Legault de retirer le crucifix du Salon bleu au parlement, le maire de Québec a réitéré son intention de laisser le symbole bien accroché au mur de la salle du conseil de l’hôtel de ville.

«Premièrement, c’est du patrimoine, et deuxième affaire, je fais un petit peu de résistance avec ça», a lancé Régis Labeaume, en marge d’une conférence de presse jeudi midi. «L’arbre des Fêtes, c’est un arbre de Noël et Pâques, c’est Pâques, c’est pas la fête du printemps.»

Il se dit partisan de l’état laïque. Et même s’il ne se décrit pas comme un «rongeux de balustre» et s’il est non pratiquant, le maire déplore le «courant de banalisation». «Si on est pour changer toutes les noms des rues de l’Église au Québec pour des raisons de laïcité, ça va devenir un peu idiot.»

Quant au crucifix, «on va le laisser là. Idéalement, ce serait mieux qu’il n’y soit pas, parce qu’on est une société laïque. Mais ça me permet de faire un peu de résistance sur la banalisation du passé. J’aime pas ça quand on banalise le passé.»