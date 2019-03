MASSÉ, Bertrand



Au Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) de Montmagny, le 21 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Bertrand Massé, époux de madame Nicole Bernier, demeurant à Saint-Cyrille de L'Islet. Il était le fils de feu monsieur Albert Massé et de feu dame Gabrielle Bouchard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Josée (Mario Thibault), Francis (Lucie Gagnon), Manon (Khaled Hammadi), Annie (Martin Jean), Bernard (Robert Spencer-Keeton); ses petits-enfants: Keven Massé, Gabrielle et Claudel Caron, Jimmy Isabelle Massé et Samuel Isabelle, Mélissa Chamberland (Mathieu Proulx) et Jason Chamberland (Rosalie Deschênes), ainsi que ses deux arrière-petits-fils: Émilien Massé et feu Marcus Massé. Il était le frère et le beau-frère de: feu Fernand, feu Richard (Juliette Houle), Colette (feu Gérard Thibault), feu Vincent (Monique Caron), feu Lucien, feu Edmond, Denise, Pierrette, Jean-Louis (Lise Daigle), feu Laurent et feu François; de la famille Bernier: Jean (Rachel St-Pierre), Gérard (Yvette Cloutier), Rita (feu Roland Messervier), feu Lucien (Lise Frégeau), feu Georges (feu Monique Gaudreau), feu Donat (feu Jeanne-D'Arc Méthot), feu Marcel, feu Thérèse (feu Lucien Bélanger), feu Bernadette (feu Archille Brie), feu Yvette (feu Hank Monteith) et feu Madeleine (feu Jean-Paul Lavoie). Sont aussi affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Au nom de toute la famille, de sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement (Foyer d'Youville) de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auvendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Au soleil levant " de St-Cyrille. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire