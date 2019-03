ROY, Monique



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Monique Roy. Elle demeurait à la Résidence Sainte-Geneviève de Québec.Elle était la fille de feu monsieur Amédée Roy et de feu dame Rose-Anna April. Elle est née à Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, le 4 mai 1927. Outre son frère Robert Roy (Rogeaine Nadeau), madame Roy laisse dans le deuil les membres de la famille Roy, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était aussi la soeur d'Hélène, Jeannine, Rita (feu Camille Landry), Rolande (feu Marc Bélanger), Raymond (Lorraine Rivard) et Roger (feu Aline Blanchette, Monique Landry) tous aujourd'hui décédés. À la demande de madame Roy, il n'y aura pas de cérémonie religieuse. Une rencontre aura lieu dans la plus stricte intimité ultérieurement. La disposition des cendres se fera au Parc Commémoratif La Souvenance, 301, rang Ste-Anne, Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3 , Tél : 418-683-8666 www.cancer.ca