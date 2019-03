ROY, Ginette



À son domicile, le 9 mars 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Ginette Roy, fille de feu Henri Roy et de feu Laurette Rouleau. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Anselme. Elle était la soeur de feu Roland (Jacinthe Couture), Gaston (feu Jocelyne Hénault), Yvan et de feu Johane (Serge Garneau). Elle laisse également dans le deuil son filleul Sylvain Roy (Laurie Jacques) et son neveu Olivier Roy (Kathleen Drew), ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/). Les cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière de Saint-Anselme.