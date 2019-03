BOUCHER, Réal



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 12 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réal Boucher. Il était le fils de feu madame Alexandrine Boucher et de feu monsieur Albert Boucher. Il demeurait à St-Joachim.où la famille recevra les condoléances à partir de 10h . L'inhumation du corps se fera ultérieurement au cimetière paroissial de St-Joachim. Il laisse dans le deuil son amie feu Marie-Blanche Tremblay, ses frères et ses soeurs: feu René (Pauline Tremblay dit Côté), feu Marc-Aurèle (feu Adrienne Renaud), feu Calixta (feu Joachim Larouche), Yvette (feu Fernand Tremblay), feu Simon, Paul-Armand (feu Denise Demers) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier Dre Christine Lemay, tout le personnel de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré et les intervenants pour les bons soins prodigués. S.V.P. pour vos témoignages de sympathie, veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré ou bien par des offrandes de messes. 11000, rue Des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 www.fondationhsab.org Des formulaires seront disponibles sur place.