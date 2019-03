CHÂTIGNY, Germaine Poliquin



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 12 mars 2019, est décédée à l'âge de 91 ans et 4 mois Madame Germaine Poliquin, épouse de feu Robert Châtigny. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marcel, Micheline, Hélène et Nicole; ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s: Bruno Morin (Caroline Couture), Marie-Pier Morin (André Lessard) et Benoit Morin (Marie-Lou Boucher); ses 5 arrière-petits-fils bien-aimés: Laurent, Renaud, Lambert, Zachary et Jérémy; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles- soeurs : feu Rose Poliquin (feu Jacques Chicoine, feu Paul Gosselin), feu Joseph Poliquin (feu Rose-Aimée Nadeau), feu Alphonse Poliquin, feu Ernest Poliquin, feu Antonia Poliquin, Juliette Poliquin (feu Wilfrid Bégin), Adrienne Poliquin (feu Robert Besse), feu Paul Poliquin (Paulette Moreau), feu Laurette Poliquin (Sauveur Audet), feu Marguerite Poliquin (feu Branko Pozezanac), feu Thérèse Châtigny (feu Jean-Paul Duhamel), feu Léopold Châtigny (Marie-Claire Brochu), feu Adrien Châtigny (Yolande Carrier), feu Florian Châtigny (Gisèle Lauzon), Gérard Châtigny (feu Ghyslaine Coulombe , feu Rita Boutin). Elle est aussi partie rejoindre ses parents Théophile Poliquin et Marie Roy. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille adresse ses sincères remerciements à l'équipe de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les soins prodigués à notre mère et le soutien accordé à la famille. Nous remercions aussi docteur Marquis, ophtalmologiste. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du coeur du Québec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La famille vous accueillera à la résidence funérairele vendredi 29 mars 2019 de 19 heures à 22 heures età compter de 9 heures.