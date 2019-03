VACHON, Marielle Lessard



Au Centre Hospitalier de Saint-Georges, le 19 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédée dame Marielle Lessard, épouse de M. Léon Vachon. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Saint-Joseph, vendredi le 29 mars de 13h30 à 16h, de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique (Claude Morin), Pierre (Yuehua Tan), Gaston (Micheline Lachance), Lucien (Josée Buteau), Ginette (Réjean Vachon), André (Nathalie Lambert); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Luc Morin (Marilaine Gagné), leurs enfants Axelle et Arnaud, Annie Morin (Hugo Samuel), Daniel Vachon (Trudy Gardner), leur enfant Elliot, Marc Vachon (Madeleine Akoua Francis), Anne-Marie Vachon (Jonathan Turcotte), leurs enfants Rose-Marie, Léa et Alexis, Jean-Simon Vachon (Pier-Ann Roy), Mario Vachon, Marie-Ève Vachon (Stef-Annie Toulouse), Philippe Vachon (Justine Pelletier), Marie-Pier Vachon, Sabrina Vachon (Mathieu Poulin), Catherine Vachon (Antoine Mercier). Elle était la sœur de feu Jean-Marie, feu Anne-Marie (feu Arthur Huard), feu Alice (Léandre Bolduc) et feu Jean-Émile. Elle était la belle-sœur de feu Joseph-Willie (feu Angèle Lessard), feu Rita (feu Jean Giguère), feu Marguerite (feu Adélard Lagrange), feu Arthur (feu Huguette Giguère), Henriette (feu Lionel Jacques) et Fernande (Marcel Jacques). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille désire remercier tout le personnel du Centre Hospitalier de Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).