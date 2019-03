TRÉPANIER, Rolande Rochette



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre mère Madame Rolande Rochette Trépanier, épouse adorée depuis plus de 65 ans de M. Jean-Yves Trépanier, à son domicile, le 11 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois. Elle était la fille de feu madame Rose-Aimée Laperrière et de feu monsieur Albert Rochette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Lui succèdent ses enfants: Danielle, Louise (Daniel Côté), Michel (Suzanne Héroux), Denis (Carolyne Asselin); ses petits-enfants: Dominique, Daniel jr (Gabrielle) et Raphaël Côté, Mathieu et Nicolas Trépanier (Élodie), Charlie et Ophélie Asselin-Trépanier (Yoan); ses arrière-petits-enfants: Félix, Olivier et Léa Murray, Xavier et Anthony Côté; ses frères et sœurs: Guy (feu Raymonde), Louiselle (feu Roméo), Huguette (feu Claude), feu Micheline (Roger), Gilles (Raymond), André (Ginette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trépanier: Marie-Berthe (feu Gérard), Gisèle (feu Roger), Paul-André (feu Monique), René, Huguette (feu Léopold), Carol (Charlotte), Diane (Jean-Pierre). Prêts à l'accueillir avec eux, de la famille Rochette: Roger (Gertrude), Denise (Guy); de la famille Trépanier: Bruno Dion (Rolande), Desneiges (Jean-Paul), Estelle (Arthur), Jeannine, Rose-Aimée (Armand), Lionel (Yolande), Ghislain (Louise); de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.