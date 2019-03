Défaite des Remparts par la marque de 5-4 contre les Mooseheads

Il y aura du hockey lundi soir prochain à Halifax. Les Remparts de Québec ont encaissé un deuxième revers de suite devant leurs partisans en s’inclinant 5-4 au Centre Vidéotron contre les Mooseheads, jeudi soir. La série est égale à deux victoires de chaque côté.

Aucun des deux clubs dans cette confrontation huitième de finale n’a donc été capable de s’imposer à domicile jusqu’ici, les équipiers de Patrick Roy ayant remporté contre toute attente les deux premiers rendez-vous dans la capitale néo-écossaise.

Le cinquième duel de cette série au meilleur de sept rencontres aura lieu samedi soir (19 h), toujours à Québec. Le sixième duel aura lieu deux jours plus tard au Scotiabank Centre.

Les Remparts se sont accrochés jusqu’à la toute fin alors qu’on les croyait morts, comptant deux fois pour se rapprocher à un seul but de leurs adversaires en présence de six patineurs – 4-3 et 5-4. Ils ont toutefois manqué de temps.

Antoine Morand, avec deux buts, a mené l’offensive des visiteurs. L’espoir des Ducks d’Anaheim a assommé les Remparts au milieu de la troisième période en déjouant Carmine-Anthony Pagliarulo d’un vif tir des poignets. Québec venait de passer plusieurs minutes en territoire adverse. Le portier québécois a repoussé 41 des 45 rondelles auxquelles il a fait face.

Plus de détails à venir