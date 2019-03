Des administrateurs de QC21 blâmés

Même s’ils n’ont effectué aucune dépense illégale, certains administrateurs de Québec 21 sont blâmés dans un rapport interne pour leur « manque de rigueur » sur le plan de la gouvernance et de l’éthique, a appris Le Journal.

Réglons d’abord une chose : malgré les doutes soulevés sur la place publique par M. Gosselin quant à des dépenses « douteuses » au sein de son propre parti, les vérificateurs disent n’avoir relevé aucune dépense non conforme à la loi électorale.

Une « bonne nouvelle » en soi, a d’abord réagi le chef de l’opposition, invitant toutefois la presse à la prudence avant de sauter aux conclusions.

« Ça va vous prendre le rapport (complet) pour vous faire une tête là-dessus », a-t-il lancé, implorant le CA du parti de le rendre public par souci de transparence.

Le Journal a obtenu, hier, une copie de ce fameux rapport de 21 pages signé par la firme Bédard Lavallée CPA, qui identifie plusieurs « lacunes importantes » au sein du jeune parti municipal.

Certains membres du CA comme Geneviève Cormier et Michel Renaud, par exemple, ne se sont pas retirés des délibérations et ont voté sur leur propre rémunération pour des contrats à la pièce – variant entre 100 $ et 2000 $ – offerts par le parti pour du travail interne. Les vérificateurs recommandent de clarifier les règles du parti à ce sujet puisqu’un litige persiste sur la permission, ou non, de confier un travail rémunéré à un bénévole du CA.

Le président du parti écorché

Le rapport n’est pas tendre à l’égard du président du parti Serge Marcotte, qui a déjà œuvré sur l’exécutif national du PCC.

« Le leadership joué par un homme d’expérience comme M. Marcotte, qui préside le conseil, peut être mis en doute avec toutes les maladresses cumulatives commises par les membres du CA, et ce, en l’espace de deux séances », peut-on lire.

De plus, M. Marcotte agit de façon « antidémocratique », tranche-t-on, puisqu’il refuse de fournir la liste des membres en règle du parti à M. Gosselin pour qu’il puisse les contacter directement afin de faire valoir son point de vue avant le vote de confiance.

La convocation à cette assemblée extraordinaire cruciale, prévue à l’origine le 25 mars (avant son report au 16 avril), n’a pas été transmise à l’ensemble des membres, déplore-t-on aussi dans le rapport, ce qui devrait entraîner la nullité de toute décision prise en assemblée dans un tel contexte.

Quelques faits saillants du rapport