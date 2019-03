Des billets à prix exorbitant pour le concert de Jennifer Lopez

Pour Jennifer Lopez, Love Don’t Cost a Thing (l’amour n’a pas de prix), mais pour ses concerts, ça peut aller jusqu’à 750 $ pour un seul billet...

Les amateurs montréalais de la chanteuse devront briser leur tirelire pour assister à son concert It’s My Party : The Live Celebration, prévu pour le 10 juillet au Centre Bell. Les billets, qui seront mis en vente ce matin à 10 h, coûteront de 79,20 $ à... 748,70 $.

Et ce n’est le prix que pour un seul billet, dans les premières rangées du parterre, sans aucun extra. Une sortie de couple vous coûtera ainsi la modique somme de 1500 $.

Il faut croire que la toute première tournée solo de la carrière de Jenny From the Block a un prix, et que la chanteuse new-yorkaise a voulu célébrer en grand son 50e anniversaire, qui aura lieu le 24 juillet.

Celle qui est connue pour ses succès If You Had My Love, Love Don’t Cost a Thing et I’m Real ne fera que deux arrêts au Canada cet été, à Toronto et Montréal.

KISS encore plus gourmands

Son dernier passage dans la métropole québécoise remonte à 2012, alors qu’elle faisait une tournée conjointe avec Enrique Iglesias.

Le dernier album de JLo, A.K.A., remonte à 2014. L’an dernier, elle a sorti le simple Dinero, qui devait se trouver sur son futur album espagnol, Por Primera Vez. La date de sortie n’a toutefois pas encore été confirmée.

Si le prix des billets pour la fête de Jennifer Lopez a de quoi faire sourciller, sachez qu’on est encore bien loin du prix de ceux du concert d’adieu de KISS. Pour assister à leur dernier tour de piste dans les premières rangées du Centre Bell, le 16 août prochain, les vieux rockeurs n’exigent rien de moins que 1055,75 $ pour un billet.

D’autres concerts dispendieux au Centre Bell

À venir :

KISS: 1055,75 $ (16 août)

Ariana Grande: 318,70 $ (1er avril)

Ozzy Osbourne: 286,75 $ (18 juin)

The Backstreet

Boys: 241 $ (15 juillet)

Passés :