Des poids lourds poussent le tramway

Dans un geste inédit, une trentaine de membres influents de la communauté d’affaires de Québec, Charlevoix et Lévis unissent leurs voix pour inciter les gouvernements à donner le feu vert financier au réseau structurant.

À LIRE AUSSI : Pour un dénouement rapide du financement du RSTC!

EXFO, Simons, Énergie Valero, Industrielle Alliance, SSQ Assurance, l’Université Laval, La Capitale, le Groupe Océan, BMO, Chocolats Favoris, le Groupe Le Massif, le Groupe Germain ne sont que quelques-uns des 34 signataires d’une lettre ouverte qui sera rendue publique aujourd’hui et dont Le Journal a obtenu copie.

« Nous souhaitons que ce projet se réalise le plus rapidement possible », clament les représentants d’entreprises, d’organismes, d’institutions d’enseignement, de banques, de groupes hôteliers qui ont choisi de s’afficher publiquement en faveur du réseau structurant.

Ils interpellent les deux paliers supérieurs de gouvernement. Pour eux, il est urgent de mettre l’accélérateur sur le projet.

« Dans la grande région de Québec, l’enjeu de la mobilité durable devient de plus en plus criant et il faut agir rapidement et de façon exemplaire pour les générations futures, écrivent-ils. Tant à Québec qu’à Lévis, la congestion routière cause bien des maux de tête aux automobilistes à l’heure de pointe et occasionne des pertes de productivité pour les entreprises. »

Une priorité

Ils soulignent l’impact négatif de la congestion sur la vie des travailleurs. S’il existe plusieurs pistes de solution à cette problématique, disent-ils, « nous martelons que le réseau de transport structurant fait partie de la solution et doit être une priorité ».

Les signataires s’entendent sur l’urgence d’agir pour lutter contre les changements climatiques. « Nous soulignons que le réseau structurant fait partie des moyens concrets pour y parvenir et doit être pris au sérieux. »

Il n’est pas question, ajoutent-ils, d’opposer la métropole et la capitale dans cette entreprise. « L’époque où Montréal et Québec s’opposaient pour l’obtention de grands projets est révolue. »

Ces voix s’ajoutent à celles des dirigeants de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec qui, hier, ont pressé les gouvernements de s’entendre sur le financement.

Une sortie saluée par le maire Régis Labeaume, qui comprend les avantages de la mobilité pour les gens d’affaires. « Je pense que c’est le temps que les gens s’impliquent. »