Deslauriers à la place de Byron

COLUMBUS | Claude Julien a choisi de miser sur Nicolas Deslauriers pour remplacer Paul Byron à l’aile gauche au sein du quatrième trio lors de l’importante rencontre contre les Blue Jackets au Nationwide Arena.

Deslauriers aura besoin de chasser rapidement la rouille lui qui n’a pas revêtu l’uniforme du CH depuis le 23 février contre les Maple Leafs à Toronto. Il a regardé les 15 derniers matchs des siens de la passerelle de presse.

Julien a ainsi préféré Deslauriers à Matthew Peca, Dale Weise et Charles Hudon. Avec le retour du numéro 20, le Tricolore aura plus de robustesse pour son quatrième trio. Nate Thompson restera au centre de ce trio avec Deslauriers et Jordan Weal à ses côtés.

Les Blue Jackets ont aussi du poids avec leur quatrième unité qui est composée de Riley Nash au centre de Nick Foligno et de Brandon Dubinsky.

Plus de détails à venir.

La formation à prévoir du CH

Tatar-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Shaw

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Thompson-Weal

Mete-Weber

Kulak-Petry

Benn-Folin

Price