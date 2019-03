BOIVIN, Antonin



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 21 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Antonin Boivin, époux de feu dame Murielle Morency et conjoint de dame Ghislaine Martineau. Il était le fils de dame Aurore Dupont et de feu monsieur Jacques Boivin. Il demeurait à Saint-Tite-des-Caps. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance aule vendredi, 29 mars 2019, de 19h à 21h30 ainsi que le samedi, 30 mars de 9h à 10h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière de Saint-Tite-des-Caps sous la direction desOutre sa mère Aurore et sa conjointe Ghislaine, il laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Myriam (Claude Rancourt), Cathy (Steeve Duclos) et Nancy (Marc Lachance); ses petits-enfants: Patrice, Benoit, Jason, William, Alyson, Charles, Antoine, Louis et Philip; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Murielle (Marc Tremblay), Gilles (Hélène Légaré), Guy (Francine Vandal), Marcel (Sylvie Lachance), Gaétan (Sylvie Légaré), Raymonde (Serge Lessard), Céline (Michel Maquis), Serge (Anne- Marie Guilbeault), Hélène (Réjean Mercier), Claude; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morency: Suzanne (Ronald Asselin), Louisette (Jacques Grenier), Marcel (Lise Asselin), Michel, feu Roger (Lucie Mathieu), feu Céline (Marc-André Martineau), feu Françoise (feu André Lachance); les enfants de sa conjointe Ghislaine: Claude (Véronique Asselin) et Caroline (Stéphane Lachance); ses petits-enfants: Samuel, Ariane, Sofiane, Gabrielle, Molly, Alexis et Jérôme. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0 et/ou Société Canadienne du Cancer, Québec/Chaudière/Appalaches, 1040, Av. Belvédère, bureau 214, Sillery, (Québec) G1S 3G3 https://www.cancer.ca/fr-ca/about-us/contact-us/?region=qc