MORIN, Claude



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 mars 2019, à l'âge de 76 ans et 11 mois, est décédé monsieur Claude Morin, époux de madame Lise Boivin, fils de feu madame Cécile Bélanger et de feu monsieur Raymond Morin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Outre son épouse Lise Boivin, il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie, Johanne, Michèle (Dany Côté); ses petits-enfants: Louka et Jessie (James Tremblay); ses frères et sœurs: Denise (Paul André Charon), Claire, feu Pierre, Hélène, Guy (Diane Beaumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boivin: Claude (Danielle Moisan, Jacques (Georgette Genest), Yvan (Diane Roy), Denise (Nicolas St-Gelais), Pierre (Pierrette Tremblay), Marcel, feu Laurent (feu Antoinette Fontaine), feu Raymond (feu Yvonna Gagnon), feu Jeanne (feu Stafford Savoie), feu Jean-Marie (Bérangère Bélanger), Jacqueline (feu Maurice Bélanger) et Pierrette (Oscar Boudreault); ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr François Marchand cardiologue et le Dr Maryse Archambault des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.